Германия намерена взять в долг €160 млрд в 2021 году

Изначально правительство страны рассчитывало на €96 млрд, но пришло к выводу, что этих средств будет недостаточно.

Власти Германии планируют в 2021 году взять в долг около €160 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его данным, изначально правительство ФРГ рассчитывало на €96 млрд, но пришло к выводу, что этих средств будет недостаточно.

Министерство финансов Германии пока не прокомментировало агентству эту информацию.

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