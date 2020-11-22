Билл Гейтс перечислил глобальные изменения, которые наступят после COVID-19

Среди которых - развитие программ.

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что пандемия кардинально изменит способы ведения бизнеса и подход к работе, и даже после победы над коронавирусом мир еще долго "не вернется в норму", передает zakon.kz со ссылкой на Inc.

В первом выпуске своего нового подкаста вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи Гейтс обсудил прогресс в создании вакцины, меры, которые необходимо предпринять сейчас, а также рассказал о своем видении жизни после ковида. Вот 7 главных изменений, с которыми, по мнению Гейтса, предстоит столкнуться человечеству в будущем.

1. Удаленные встречи станут нормой

До пандемии вы, скорее всего, беспокоились, что ваш клиент обидится, если вы решите встретиться с ним виртуально, однако пандемия кардинально изменит подходы к встречам и переговорам, уверен Гейтс.

Этот процесс он сравнил с событиями после Второй мировой войны, когда многие женщины стали работать на предприятиях и с тех пор остались на рабочих местах.

То же самое произойдет и с этой идеей. "Мне нужно идти туда физически?" Теперь нам разрешено спрашивать об этом, - сказал он, добавив, что эта тенденция коснется как рабочих встреч, так и в целом личных контактов.

2. Софт будет развиваться лучше и быстрее

Основатель Microsoft также прогнозирует, что инструменты для онлайн-общения и другое программное обеспечение будут развиваться еще быстрее.

Когда все это только началось, программное обеспечение было неуклюжим. Но теперь люди используют эти инструменты, и в будущем они будут удивлены, насколько быстро можно будет внедрять инновации с помощью ПО, - говорит предприниматель.

3. Компании начнут делить офисы

Принципы удаленной работы, которые становятся все более популярными и востребованными, повлияют на то, как компании будут распоряжаться недвижимостью, уверен Гейтс.

Он считает, что все меньше компаний будут работать в офисах полную неделю, поэтому они смогут делить площадь. По мнению предпринимателя, офисный вопрос может решиться, например, так: сотрудники одной компании будут приходить в офис в понедельник и вторник, а другой - в остальные рабочие дни.

Я думаю, люди будут меньше ходить в офис. Вы можете даже делить офисы с компанией, сотрудники которой приходят в другие дни, когда вы работаете удаленно, - предложил он.

4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить

Удаленка повлияет и на то, как организованы наши сообщества, считает Гейтс. Крупные центры перестанут иметь такое влияние, как раньше, а спальные районы приобретут новое значение. Иными словами, благодаря тому, что люди получат возможность работать удаленно, им больше не нужно стремиться в центр и платить за аренду квартир. Некоторые смогут вернуться в родные города, а другие - и вовсе стать цифровыми кочевниками и выбирать места, где им жить.

Для примера посмотрите на Сиэтл и Сан-Франциско. Даже сотрудники с хорошей зарплатой тратят безумные суммы денег на аренду, - говорит Гейтс. - Если вы не будете привязаны к офису, в который вам нужно будет ходить каждый день, жизнь в таких дорогих местах станет для вас менее привлекательной. Скорее, вы захотите жить в собственном доме в небольшом городе.

5. Люди будут меньше общаться с коллегами

Все это изменит и наши социальные связи. Если вам больше не нужно постоянно ездить в офис, общение с коллегами сводится к минимуму. Новый режим работы и жизни выведет на первый план общение во "внутреннем сообществе" - теперь можно уделять больше времени и энергии общению с друзьями, семьей и знакомыми по интересам, считает основатель Microsoft.

Я думаю, количество социальных контактов на работе может снизиться. Поэтому вы захотите больше общаться внутри вашего сообщества. Вы можете немного изменить баланс, - сказал Гейтс.

6. Мир еще долго не вернется в норму

Гейтс уверен, что само по себе появление вакцины сразу не спасет планету от коронавируса. Болезнь никуда не исчезнет и новые очаги будут возникать в будущем. Это не значит, что мир навсегда останется в состоянии карантина, однако по-настоящему справиться с пандемией удастся только после того, как коронавирус удастся взять под контроль во всем мире, и вакцина станет доступна всем.

7. Следующая пандемия будет не такой страшной

И хотя эта пандемия была кошмаром, Гейтс надеется, что в следующий раз, когда появится новый опасный вирус, мир сможет сдерживать его намного лучше. У человечества уже появился опыт борьбы с пандемией, который оно сможет использовать в будущем.

Основная причина, почему будущие пандемии будут менее разрушительны, заключается в том, что мы будем больше практиковаться. Наши инструменты тестирования станут намного лучше. Во второй раз мы не будем такими глупыми, - заключил он.

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