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Билл Гейтс предсказал начало новой пандемии

По мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше.

Фото : РБК23 ноября 2020, 08:41

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс рассказал о неизбежности новой пандемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.

Обсуждая с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи коронавирус, миллиардер заявил, что человечеству не удастся избежать новой пандемии. По прогнозу Гейтса, она может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет.

Однако в любом случае, по мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше — будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Ранее Билл Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода.

Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее, — сказал Гейтс.


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