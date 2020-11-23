Rent a Toyota: аренда автомобилей у официальных дилеров

Арендовать можно на любой срок — от одного дня до нескольких недель.

В каких случаях нужна аренда автомобилей? Вариантов множество. Поездки одного дня, перемещение между городами, транспорт для гостей города или в ситуациях, когда намечается торжество — с возможностью взять личный автомобиль. Удобно это и для деловых людей... А вот выбор марки зачастую вопросов не вызывает — и сегодня официальные дилеры Toyota представляют новую программу с возможностью брать автомобили в аренду по дням — Rent a Toyota, охватывающую разные регионы Казахстана.

Новая услуга аренды автомобилей Toyota по дням предоставляет возможность всем желающим доверить свои планы надежному бренду.

Преимущества новой услуги

Удобно. Услуга Rent a Toyota незаменима сразу в нескольких сценариях. Рассмотрим для примера три сценария. Первый — у автолюбителя есть, скажем, седан, но для каких-то целей ему временно нужен внедорожник. Второй — человек уже является собственником Toyota, но автомобиль находится на плановом ТО или в ремонте — еще один повод воспользоваться новой услугой и арендовать подменный транспорт. И третий — когда нет личного автомобиля, но появилась потребность в нем. Решить эти задачи поможет Rent a Toyota.

Практично и быстро. Арендовать модели можно на любой срок — от одного дня до нескольких недель. Предусмотрена и возможность оперативно оставить онлайн-заявку на сайте одного из официальных дилеров бренда или на официальном сайте Toyota Kazakhstan. Доступность программы необходимо уточнять у дилеров бренда.



Надежно. Название компании Toyota давно стало синонимом высокого качества и долговечности. Автопарк, доступный в рамках программы, включает более 50 новых автомобилей — каждый из них застрахован, а значит и клиент в непредвиденных обстоятельствах будет чувствовать себя комфортно.

Протестируйте перед покупкой

Автомобиль – одно из самых серьезных финансовых вложений, и конечно, клиенты относятся к такой покупке с должным уровнем внимательности.



Услуга Rent a Toyota идеально подходит для вдумчивого и щепетильного покупателя, который хочет провести продленный тест-драйв перед покупкой. С помощью многодневной аренды – на 1 день и более – сделать правильный выбор при покупке нового автомобиля будет легко. Тестирование одной из представленных в автопарке моделей поможет понять, как автомобиль справляется с требованиями повседневной жизни и идеально отвечает всем потребностям.



Программа поможет и в других ситуациях. Если вы большой фанат дорожных путешествий или спонтанно решили отправиться отдохнуть на природу, а может вам просто нужен автомобиль для поездок по городу, обратитесь к простой и удобной программе Rent a Toyota.



Одно из главных преимуществ Rent a Toyota на казахстанском рынке – это обширная география услуги. Вы можете взять автомобиль в одном городе, а вернуть его в другом — при условии, что там есть дилерский центр Toyota. Доступность данной опции необходимо уточнять у дилеров. Для тех, кто практикует регулярные поездки внутри страны, такая особенность программы станет дополнительным плюсом.

Оперативное оформление



Из документов для оформления потребуются только удостоверение личности и водительское удостоверение, так как в рамках программы все нацелено на простоту для клиентов и оперативность. Договор заключается только один раз — это займет не более 30 минут. Впоследствии его можно продлевать в любое удобное время.



Rent a Toyota — быстро, удобно, надежно. Доступность услуги уточняйте у официальных дилеров бренда.



Комфорт в пути и доступность сервиса



Владельцы Toyota знают, что модели марки надежно и верно служат своим владельцам. Они позволяют путешествовать с уверенностью и комфортом на любые расстояния. Следует помнить и о том, что присутствие официальных дилерских центров во всех регионах страны дает доступ к сервисному обслуживанию, соответствующему высоким стандартам компании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!