Богатые страны помогут бедным в пост-вирусную эпоху

Лидеры стран Евросоюза предложили заключить международный договор о пандемиях.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира высказались за обеспечение справедливого распределения вакцин, лекарств и тестов COVID-19 по всему миру и сделать все необходимое для поддержки бедных стран, борющихся за восстановление после пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить доступный и справедливый доступ [вакцин, - прим] для всех людей, в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем роль широкомасштабной иммунизации как глобального общественного блага, - говорится в проекте коммюнике G20.

Пандемия COVID-19, которая ввергла мировую экономику в глубокую рецессию в 2020 году, и усилия, необходимые для поддержания экономического подъема в 2021 году, были на первом месте в повестке дня саммита под председательством Саудовской Аравии.

Мы должны работать над созданием условий для доступного и справедливого доступа к этим инструментам для всех, - заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз в вступительном слове.

Лидеры G20 выразили обеспокоенность тем, что пандемия может еще больше углубить глобальные разногласия между богатыми и бедными.

Мы должны любой ценой избежать сценария двухстороннего мира, где только богатые могут защитить себя от вируса и возобновить нормальную жизнь, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите.

Для этого Европейский союз настоятельно призвал лидеров G20 вложить больше денег в глобальный проект по вакцинам, тестам и терапии - Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT) - и его центр COVAX для распространения вакцин.

На саммите G20 я призвала инвестировать 4,5 миллиарда долларов в ACT Accelerator к концу 2020 года для закупки и доставки тестов COVID-19, лечения и вакцин по всему миру. Мы должны продемонстрировать глобальную солидарность, - сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Германия намерена выделить более 500 миллионов евро, заявила канцлер Ангела Меркель на встрече G20, призвав другие страны внести свой вклад.

Президент России Владимир Путин предложил предоставить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" другим странам и заявил, что Москва готовит вторую и третью вакцины.

Чтобы подготовиться к будущим вспышкам, ЕС предлагает заключить договор о пандемиях.

Международный договор поможет нам реагировать быстрее и более координированно, - заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель на встрече.

Лидеры стран также выразили обеспокоенность тем фактом, что пандемия, вероятно, оставит глубокие шрамы в период посткризисного восстановления.

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