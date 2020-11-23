Почти 9 млрд тенге дадут для водоснабжения сел Павлодарской области в 2021 году

На сегодня регион является одним из аутсайдеров по данному показателю, а именно 12 место из 14 областей.

На 2021 год из республиканского бюджета поддержано выделение 8,9 млрд тенге для реализации 43 проектов сельского водоснабжения. Есть график работ, которые позволят выйти из аутсайдеров и самое главное обеспечить жителей сел водой, рассказал в интервью руководитель управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Кадылжан Сатиев, передает корреспондент zakon.kz.

- С какого периода была начата работа по водоснабжению в области, и какая сумма была выделена на эти цели?

- Первоначально инвестиции в сферу водоснабжения сельских населенных пунктов осуществлялись в рамках государственной программы "Питьевая вода" (2001-2010 годы); затем работа была продолжена в рамках программ "Ак булак", "Программа развития регионов".

В текущем году мы приступили к реализации программы "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы, в рамках которой перед нами стоит задача к 2023 году обеспечить 100% охват населения области качественной питьевой водой.

В целом, на развитие систем водоснабжения области выделено 38,1 млрд тенге, в том числе республиканский бюджет 30,5 млрд тенге, местный бюджет 7,6 млрд тенге.

- Сколько проектов и в каких селах удалось реализовать и охватить питьевой водой?

- За трехлетний период реализован 71 проект, здесь, первую очередь были охвачены районные центры, опорные и села с высоким потенциалом развития. Построено и реконструировано 1 571 км водопроводных сетей, 72 тыс. человек обеспечено качественной питьевой водой, в результате доступ к централизованному водоснабжению по сельским населенным пунктам увеличился в два раза с 19,8 до 40,1%.

- Как проводилась работа по водоснабжению в этом году с учетом пандемии? Что успели сделать, и какая часть планируется до конца года?

- В текущем году в области реализуется 56 проектов по сельскому водоснабжению на общую сумму 17,3 млрд тенге. В рамках программы "Нұрлыжер" - 13,7 млрд тенге, в рамках "ДКЗ" 3,2 млрд тенге.

На сегодня завершены и введены в эксплуатацию 11 проектов, это – село Мойылды с.з.г. Павлодар, села Тай, Акколь с.з.г. Экибастуз, Пограничник, Акжол с.з.г. Аксу, Бескарагай района Аққулы, Агашорын Иртышского района, Таволжан Успенского района, Красиловка, Чигириновка, Есильбай Щербактинского района. До конца года планируется завершить еще 26 проектов. Тем самым, показатель обеспеченности достигнет до 50 % или 176 СНП с населением 205,1 тыс. человек.

- На одном из заседании правительства было отмечено, что Павлодарская область в числе тех, где эта работа идет с отставанием от графика. Подскажите пожалуйста, что повлияло на такой темп и как планируется менять ситуацию?

- В действительности наша область является одним из аутсайдеров по данному показателю. Если быть точнее 12 место из 14 областей. На это повлияло несколько причин. Во-первых, несвоевременное получение в 2011-2012 годах заключений по запасам подземных вод для 39-ти сел области, данные работы в последующем были проведены в 2013-2014 годах.

Во-вторых, из-за отсутствия подтвержденных запасов подземных вод на тот момент, финансирование разработки ПСД было нецелесообразным, так как мы не могли проектировать без подтвержденного источника дебета воды. Положительное заключение госэкспертизы без подтвержденного источника воды не ведется.

Поэтому к реализации в период 2012-2015 годы заявляли всего по 2 новых проекта ежегодно. В-третьих, затянувшиеся сроки реконструкции Беловодского и Майского групповых водопроводов, реализация которых велась с 2010 года.

На сегодня работы по сельскому водоснабжению идут полным ходом. В текущем году ведется реализация 56-ти проектов, 37 из которых завершается в этом году, в 2021 году будет проводиться реализация 27-ми проектов. По итогам 2021 года 4 района области (с.з.г. Павлодар, с.з.г. Аксу, с.з.г. Экибастуз, Майский р-н) будут 100% обеспечены качественной питьевой водой.

- Есть ли сельские населенные пункты с небольшим количеством населения и как там будут решать вопрос с питьевой водой?

- В области 114 сел являются малочисленными с населением менее 200 человек. Для повышения экономической эффективности выделяемых средств в таких селах устанавливаем комплексы очистки воды за счет местного бюджета. В текущем году выделено 155 млн тенге для установки КБМ в 35 СНП. Еще в 47-ми селах планируется установка в период с 2021 по 2022 годы с ориентировочной стоимостью 439,2 млн тенге.

- В целом, какие сегодня есть трудности для водообеспечения сел? Почему эта работа является такой долгосрочной и затратной?

- Основная трудность в водообеспечении, это недобросовестные подрядные организации, которые срывают сроки реализации проектов в связи с чем и срывается достижение плановых показателей.

Что касается сроков и затрат, то работы по водообеспечению ведутся поэтапно. Первое, это утверждение запасов подземных вод которое длится 3 года. Второе, разработка ПСД на строительство, продолжительность от 3-х до 9-ти месяцев. Третье, проведение строительно-монтажных работ, продолжительность здесь зависит от объемов и сложности работ.

- Как эта работа будет продолжена в 2021 году и какие районы планируется охватить?

- На 2021 год из республиканского бюджета поддержано выделение 8,9 млрд. тенге для реализации 43 проектов сельского водоснабжения. В том числе 36 продолжающихся с 2020 года и 7 новых проектов. Проекты по водоснабжению реализуются почти в каждом районе области.

Вместе с тем, в методику расчета показателя обеспеченности внесены изменения, так с 2021 года он будет высчитываться из числа населения обеспеченного качественной питьевой водой, то есть по итогам 2021 года данный показатель составит 92,5%.

- В целом к какому году планируется, что питьевой водой будут обеспечены все 100 % сел, и какие средства запланированы на эти цели?

- На сегодня, в области разработана Дорожная карта по 100 % обеспечению качественной питьевой водой населенных пунктов области в 2023 году. Достижения данного показателя планируем за счет строительства новых водопроводных сетей и установки локальных систем водоснабжения в малочисленных сельских населенных пунктов.

На сегодня, у нас 28 проектов уже разработаны и прошли необходимые экспертизы на общую сумму 11,8 млрд тенге и еще на стадии разработки находятся 18 проектов с ориентировочной стоимостью 10,4 млрд тенге, их планируем заявить при уточнении РБ 2021 года либо при формировании бюджета на 2022-2024 годы.

В случае одобрения республиканской бюджетной комиссией заявленных проектов, к 2023 году планируем 100 % охват населения области качественной питьевой водой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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