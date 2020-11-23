Семенович рассказала, как быстро вырастить грудь 7 размера

Она призналась, что наоборот, решила уменьшить грудь.

Известная российская певица, в прошлом фигуристка Анна Семенович рассказала, как за короткое время стала обладательницей рекордного размера груди, передает zakon.kz.

В интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи" Семенович сообщила, что все слухи о том, что она якобы накачала силиконом свое тело, возникли после сравнения фото разных лет. Но на самом деле, по словам Семенович, никаких операций по увеличению груди она себе не делала.

Люди немножко не понимают, что я бросила спорт, когда мне было 20 лет, а спортсмены гораздо позже развиваются физиологически. То есть, все такие девочки, в основном, худенькие и маленькие, потому что такие тяжелейшие физические нагрузки, что организм не развивается. У некоторых женщин, девушек, даже женские дни начинаются очень-очень поздно, вместо 13 лет в 15, 18 лет. Как бы, гормональное развитие начинается у спортсменок позже, чем у девушек, которые живут без физических нагрузок. И мне, когда было 20 лет, я была практически ребенком, но когда я бросила спорт, я набрала вес, много веса ушло сюда (на грудь), она (грудь) стала более пышной, и пышнела. Поэтому им (хейтерам) казалось, что я в 20 лет имела грудь 3 размера, а потом 7го, - сказала Семенович.

Она призналась, что наоборот, решила уменьшить грудь.

Это мешало мне немного жить, были проблемы со здоровьем, по женской линии у всех такая генетика. Я сделала 2 - одну уменьшающую, потом корректирующую. После родов надо делать еще одну уменьшающую, но врачи сказали, что нужно посмотреть, как она себя вести будет, - заявила Семенович.

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