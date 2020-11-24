Ландшафт интернету не помеха: в Алматинской области завершили прокладку ВОЛС

Проект был завершен менее чем за два года.

"Казахтелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Для работы в одном из крупнейших регионов страны со сложным ландшафтом компания приняла ряд неформальных решений.

Начальник Панфиловского ЛТЦ РДТ "Алматытелеком" Руслан Курбанов рассказал, что однажды бригада строителей пересекла глубокую плотину шириной в 80 метров недалеко от села Енбекши.

Оптоволокно тянули в 159 сел региона через горы, леса, степи, водоемы и даже через гидросооружения на этих водоемах. Поэтому в компании и выделяют работы в области особым образом.

Каждая преграда была новой задачей для связистов – необходимо было находить инженерное решение, которое соответствовало бы природоохранному законодательству и отвечало за качество работы новых линий связи.

Работы осуществлялись строго с разрешения природоохранных служб, а на участках с краснокнижными растениями, горными породами с особой осторожностью.

Все это приводило к поправкам в маршруте линий. К примеру, в том же Панфиловском районе кабель пришлось крепить к мосту, потому что прокладывание изначального маршрута привело бы к значительной задержке.

По словам Курбанова, иногда встречались камни размером с человека.

Изначально по проекту здесь планировалось прокладывать трубы методом горизонтального бурения, но спецтехника в каменистой горной местности не всегда справляется. Чтобы успеть завершить проект в установленный срок, метод прокладки пересмотрели, получили соответствующее разрешение и проложили ВОЛС по мосту, - отметил он.

В результате проект был завершен менее чем за два года – в итоге сигнал по оптике подается в 414 госучреждения сел региона. Точки подключения к оптике в которых используются и для подключений к высокоскоростному интернету всех жителей этих сел.

Один из жителей села Саурык-Батыра Жамбылского района Алматинской области отметил, что с приходом волоконно-оптических линий стало проще получать справки.

Я занимаюсь скотоводством, и для получения справок на животных раньше мне приходилось ездить в районный центр, сейчас все это можно сделать свободно через мобильный интернет. По хозяйству мне помогает мой старший внук Бекзат, он учится в 5 классе, и сейчас обучение у него идет дистанционно. В свободное время учит дедушку с бабушкой пользоваться гаджетами, - уточнил Серик Жумабеков.

Дистанционная учеба в этом селе после подключения к ВОЛС школы и фельшерско-акушерского пункта стала возможной благодаря РДТ "Алматытелеком", который на базе точек в госуучреждениях развернул беспроводную сеть, организовал радиомост и создал базу для подключения абонентов.

Услугами интернета Megaline и телевидения ID TV Online уже пользуются 83% жителей села.

Кроме того, скорость интернета у ранее подключенных жителей сел Алматинской области увеличилась в четыре раза.

О стабильной работе образовательных платформ рассказала заведующая по воспитательной части и учитель начальных классов средней школы села Саурык-батыра Жамбылского района Алматинской области Раиса Баяхметова.

Интернет по новым линиям в школе подключили этой весной, до объявления карантинных ограничений. Теперь образовательные платформы работают без сбоев, учителям комфортно заполнять электронные журналы. Дети обучаются дистанционно, такой формат учебы дети уже восприняли, задания выполняют с удовольствием. Общаемся с ребятами в основном через WhatsApp, - сказала Баяхметова.

Теперь и для сел, где проживают чуть больше 100 семей доступны цифровые государственные услуги, телемедицина и онлайн-образование стали доступны не только в районных центрах.

По словам заместителя директора по развитию сетей телекоммуникаций РДТ "Алматытелеком" Вадима Ревенко, впереди много других проектов

Строительство ВОЛС требует определенных технических навыков, от правильности выполнения зависит бесперебойная работа и скорость передачи данных. В проектировочных, строительных и монтажных работах принимали участие сотни людей, общими усилиями проект успешно завершен. Развитие сетей телекоммуникаций на этом не останавливается, - отметил он.

Алматинская область стала десятым регионом страны, где строительство "оптики" завершено полностью. Общая протяженность сельских ВОЛС в этой области уступила лишь "километражу" в Западно-Казахстанском регионе (2 140 км и 2 255 км соответственно).

Теперь в рамках проекта "250+" на основе построенных "Казахтелекомом" линий связи мобильные операторы развернут в Алматинской области 84 базовые станции, позволяющие донести высокоскоростной интернет в каждый сельский дом.

Стоит отметить, что "Казахтелеком" реализует проект ВОЛС во всех 14 областях Казахстана.

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