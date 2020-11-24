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За экологией в Мангистауской области будут следить с помощью дронов

Промышленные квадрокоптеры смогут вести фото и видеосъемку с воздуха в течение 40 минут.

Фото : КР24 ноября 2020, 08:56

С помощью дронов в Мангистауской области начнут определять источники органических загрязнений, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Предполагается, что летательные аппараты поднимутся над производственными объектами региона, заводами и месторождениями. Промышленные квадрокоптеры смогут вести фото и видеосъемку с воздуха в течение 40 минут. Машинам последнего поколения не страшен мангистауский ветер. Дрон весом в 1,5 кг оснащен сенсорами и тепловизором. Его можно запускать в радиусе 7 км и на высоту 3,5 км.

Специалисты подчеркивают, дроны не будут применять на особо охраняемых природных территориях, чтобы не нарушать покой птиц и диких животных. Использование современных технологий - необходимость, говорят экологи, в этом году природе Мангистауской области нанесен большой ущерб. Предприятия-нарушители оштрафованы почти на три млрд тенге.

Бывают случаи, когда источники загрязнения находятся высоко, а пробоотборные точки не предусмотрены или не подходят под наше оборудование. В таких случаях я считаю, исследование дроном гораздо облегчит нашу работу. Пока он не зарегистрирован, мы его не можем использовать. У нас идут процедуры регистрации в гражданской авиации, - рассказала руководитель отдела департамента экологии по Мангистауской области Фариза Кожанипесова.


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