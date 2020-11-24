В Атырауской области усилена работа мобильных групп

С 5 июня по 20 ноября текущего года мониторинговыми группами проведено 6 120 проверок.

Глава региона поручил активизировать работу мониторинговых групп, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, на собрании, посвященному анализу работы мониторинговых групп по предотвращению распространения COVID-19, присутствовали акимы города и районов, а также руководители уполномоченных органов.

Вы видите, что происходит сейчас в мире, в некоторых странах ситуация намного сложнее. В ряде других областей нашей страны тоже непросто. Поэтому мы должны быть полностью готовыми к любому развитию событий. Активизировать работу мониторинговых групп, особенно по выходным. Необходимо также усилить информационно-разъяснительные работы среди населения, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

В ходе встречи руководители управления здравоохранения, департаментов полиции, контроля качества и безопасности товаров и услуг, палаты предпринимателей "Атамекен", акимы города и районов доложили о проделанной работе и предложили ряд своих инициатив. Заместитель руководителя аппарата акима Ерлан Галиев внес ряд конкретных предложений по повышению эффективности работы мониторинговых групп.

Обсуждались также вопросы усиления контроля на пунктах пропуска на государственной границе, увеличения количества проверок по субботам и воскресеньям, отзыва лицензий в случае неоднократного нарушения предпринимателями карантинных мер. В завершение встречи глава региона поручил строго соблюдать требования постановления, активизировать работу мониторинговых групп, проводить обширную разъяснительную работу, поддерживать сотрудничество с уполномоченными органами, а также усилить всесторонний контроль.

С 5 июня по 20 ноября текущего года мониторинговыми группами проведено 6 120 проверок, было обследовано 15 122 объекта. В результате было собрано 2005 материалов, наложен штраф в размере около 86 миллионов тенге. Из них на физические и юридические лица составлено 579 административных дел.

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