В Казахстане незаконно выдавали сертификаты на товары. Возбуждены уголовные дела

Незаконная продажа сертификатов широко распространена по всей стране.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК начал широкомасштабные оперативные мероприятия по пресечению деятельности компаний, продолжительное время занимающихся незаконной выдачей сертификатов соответствия на территории республики, передает zakon.kz.

Как рассказали в комитете, незаконная продажа сертификатов широко распространена по всей стране.

Несертифицированные товары, в том числе предметы для детей, строительной сферы и продукты питания могут содержать токсичные вещества, а также быть неэкологичными и вредными, - отметили в ведомстве.

Как известно, основная цель сертификации – обеспечение безопасности продукции, процессов, работ и услуг для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, а также защита интересов потребителей.

Однако отдельные предприимчивые руководители компаний, забыв об интересах простых людей, эту важную отрасль превратили в свою "кормушку". Как выяснилось в ходе следствия, эти сертификаты выдавались без проведения лабораторных испытаний. Взамен от предпринимателей незаконно получали "откаты", - рассказали в КФМ.

За короткий срок уже выявлено 15 системных фактов продажи сертификатов. По всем возбуждены уголовные дела по фактам коммерческого подкупа, другими словами – получения взятки в сфере предпринимательства.

В частности, факты подпольной продажи сертификатов установлены в столице, в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях.

"Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле. В адрес уполномоченного органа будет внесено представление об отзыве разрешительных документов в отношении компаний, осуществлявших незаконную продажу сертификатов", - пояснили в КФМ.

Вместе с тем Комитет по финансовому мониторингу МФ РК предупреждает, что выдача фиктивных сертификатов не только является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено до 5 лет лишения свободы, но и влечет за собой негативные последствия и могут привести к возникновению существенного ущерба здоровью и жизни казахстанцев.

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