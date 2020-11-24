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В Казахстане незаконно выдавали сертификаты на товары. Возбуждены уголовные дела

Незаконная продажа сертификатов широко распространена по всей стране.

Фото : mk.kz24 ноября 2020, 10:42

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК начал широкомасштабные оперативные мероприятия по пресечению деятельности компаний, продолжительное время занимающихся незаконной выдачей сертификатов соответствия на территории республики, передает zakon.kz.

Как рассказали в комитете, незаконная продажа сертификатов широко распространена по всей стране.

Несертифицированные товары, в том числе предметы для детей, строительной сферы и продукты питания могут содержать токсичные вещества, а также быть неэкологичными и вредными, - отметили в ведомстве.

Как известно, основная цель сертификации – обеспечение безопасности продукции, процессов, работ и услуг для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, а также защита интересов потребителей.

Однако отдельные предприимчивые руководители компаний, забыв об интересах простых людей, эту важную отрасль превратили в свою "кормушку". Как выяснилось в ходе следствия, эти сертификаты выдавались без проведения лабораторных испытаний. Взамен от предпринимателей незаконно получали "откаты", - рассказали в КФМ.

За короткий срок уже выявлено 15 системных фактов продажи сертификатов. По всем возбуждены уголовные дела по фактам коммерческого подкупа, другими словами – получения взятки в сфере предпринимательства.

В частности, факты подпольной продажи сертификатов установлены в столице, в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях.

"Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле. В адрес уполномоченного органа будет внесено представление об отзыве разрешительных документов в отношении компаний, осуществлявших незаконную продажу сертификатов", - пояснили в КФМ.

Вместе с тем Комитет по финансовому мониторингу МФ РК предупреждает, что выдача фиктивных сертификатов не только является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено до 5 лет лишения свободы, но и влечет за собой негативные последствия и могут привести к возникновению существенного ущерба здоровью и жизни казахстанцев.


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