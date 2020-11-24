Нигматулин: Выработана правовая основа госуправления резервным запасом зерна

Дефицит основных социально значимых товаров может негативно отразиться на социальном самочувствии населения.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что поправки в закон "О зерне" создают законодательную базу для гарантированного обеспечения страны зерном, сообщает zakon.kz.

Соответствующий законопроект сегодня одобрили депутаты Мажилиса.

Как отметил Спикер Мажилиса, в настоящее время в связи с пандемией коронавируса способность страны обеспечивать себя продовольственными продуктами, особенно первой необходимости, приобретает особую значимость.

Дефицит основных социально значимых товаров, среди которых в т.ч. и производимые из зерна мука, хлеб, макаронные изделия, может негативно отразиться на социальном самочувствии населения.

Меры, предусмотренные в данном законопроекте по государственному обеспечению хранения запасов зерна, а также определению статуса и роли оператора по зерновому рынку, очень важны, своевременны и обоснованы, - сказал Нурлан Нигматулин, подводя итог обсуждению.

Законопроект разработан депутатами Парламента в целях гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, а также законодательного определения статуса и роли акционерного общества "Национальная компания "Продкорпорация".

Предлагаемые законопроектом новшества также направлены на развитие кормовой базы для животноводческой и птицеводческой отраслей, увеличение объема производства высококачественных семян путем формирования семенного и фуражного фондов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!