Горячие новости
Читайте также

В Казахстане запретили применять в составе лекарств некоторые красители

В список вошли 16 наименований красителей.

Фото : aprfd.kz24 ноября 2020, 11:50

Приказом министра здравоохранения РК от 13 ноября 2020 года утвержден Перечень красителей и вспомогательных веществ, запрещенных к применению в Республике Казахстан в составе лекарственных средств, передает zakon.kz.

В их числе цитрусовый красный 2, амарант, коричневый FK.

В список вспомогательных веществ, запрещенных к применению в составе лекарств, вошли не включенные в Государственную фармакопею Республики Казахстан, а также нормативные правовые акты Евразийского экономического союза по вспомогательным веществам, предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты