В Казахстане запретили применять в составе лекарств некоторые красители

В список вошли 16 наименований красителей.

Приказом министра здравоохранения РК от 13 ноября 2020 года утвержден Перечень красителей и вспомогательных веществ, запрещенных к применению в Республике Казахстан в составе лекарственных средств, передает zakon.kz.

В их числе цитрусовый красный 2, амарант, коричневый FK.

В список вспомогательных веществ, запрещенных к применению в составе лекарств, вошли не включенные в Государственную фармакопею Республики Казахстан, а также нормативные правовые акты Евразийского экономического союза по вспомогательным веществам, предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!