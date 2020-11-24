В ВКО продлили ограничительные меры

Сроки могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото : azh.kz

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области постановил продлить ограничительные меры, сообщает zakon.kz. Меры будут действовать до 8 декабря. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 00.00 часов 25 ноября до 00.00 часов 08 декабря 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в постановлении. В это период разрешена деятельность продовольственных рынков вне зданий с 08.00 до 18.00 часов, без ограничений по дням недели, за исключением рынков, расположенных в городе Риддер, Глубоковском районе и районе Алтай. Деятельность продовольственных рынков внутри зданий и непродовольственных рынков вне и внутри зданий разрешается с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 часов и запрещается в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни, - отметил врач.

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