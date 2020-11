Загадочный монолит нашли в горах США

Экипаж вертолета обнаружил загадочный монолит в гористой местности отдаленной части штата Юта, передает zakon.kz.

На борту находились сотрудники службы охраны дикой природы, которые подсчитывали численность толсторогих баранов. Один из биологов позже заметил странный предмет и попросил пилота приземлиться.

Подойдя поближе они увидели монолит из металла высотой около трех метров. Сооружение резко контрастировало с окружающей средой.

Брет Хатчингс, пилот вертолета, заявил местному новостному каналу KSLTV, что не видел ничего подобного за всю карьеру.

По его словам, монолит выглядел так, будто его аккуратно установили на землю, а не сбросили с неба.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS