Загадочный монолит нашли в горах США

Пользователи соцсетей сравнили его с черным монолитом из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года".

Фото : Кадр из фильма "Космическая одиссея 2001 года"

Экипаж вертолета обнаружил загадочный монолит в гористой местности отдаленной части штата Юта, передает zakon.kz.

На борту находились сотрудники службы охраны дикой природы, которые подсчитывали численность толсторогих баранов. Один из биологов позже заметил странный предмет и попросил пилота приземлиться.

Подойдя поближе они увидели монолит из металла высотой около трех метров. Сооружение резко контрастировало с окружающей средой.

Брет Хатчингс, пилот вертолета, заявил местному новостному каналу KSLTV, что не видел ничего подобного за всю карьеру.

По его словам, монолит выглядел так, будто его аккуратно установили на землю, а не сбросили с неба.

Я предполагаю, что за этим стоит какой-то художник или фанат "Космической одиссеи 2001 года", - сказал Хатчингс.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Монолит напомнил знаменитую сцену из фильма Стэнли Кубрика 1968 года.

Мы шутили, что если один из нас неожиданно исчезнет, остальные бросятся наутек, - рассказал пилот вертолета.

Опасаясь, что исследователи-любители могут застрять в пустыне во время поисков монолита, летный экипаж не раскрыл его точное местоположение.

После обнаружения монолита некоторые художники отметили сходство сооружения с дощатыми скульптурами Нью-Йоркского артиста Джона Маккракена.

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