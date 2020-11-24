Маск обогнал Гейтса и стал вторым богатейшим человеком в мире

Рост цен на акции Tesla усилил позиции предпринимателя.

Илон Маск обогнал Билла Гейтса и стал вторым самым богатым человеком в мире, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Благодаря росту цен на акции Tesla чистая состояние 49-летнего предпринимателя выросло на 7,2 млрд долларов - до 127,9 млрд долларов. Три четверти чистого капитала Маска приходится на акции Tesla. Сообщается, что Маск "взлетел" в топ индекса миллиардеров Bloomberg в этом году. В январе он находился на 35 месте.

Tesla имеет самую высокую рыночную стоимость среди всех автомобильных компаний в мире, хотя она производит гораздо меньше автомобилей. Ожидается, что в этом году компания поставит до 500 000 электромобилей. В сравнении Toyota выпустит около 10 млн к концу года.

Гейтс, который был одним из основателей Microsoft, был самым богатым человеком в мире в течение многих лет, прежде чем глава Amazon Джефф Безос выбил его в 2017 году. Состояние Гейтса оценивается в 127,7 млрд долларов. Большую часть средств Гейтс жертвует на благотворительность. Отмечается, что основатель Microsoft выделил более 50 миллиардов долларов на борьбу с болезнями и борьбу с бедностью, главным образом через Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он также поддержал разработку вакцин против COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!