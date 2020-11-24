Лукашенко рассказал, кто сможет отстранить его от власти

Александр Лукашенко заявил, что это сможет сделать "только белорусский народ" на основании конституции страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что только белорусский народ может отстранить его от власти, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции, - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов зарубежных государств.

Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых [политиков], - добавил Лукашенко.

Он также утверждает, что Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей в Беларуси власти, но пока не знает, как это сделать.

В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов, - резюмировал Лукашенко.

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