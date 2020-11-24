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В семи регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют гололед и снег.

Фото : Pixabay24 ноября 2020, 18:39

РГП "Казгидромет" на 25 ноября объявило штормовое предупреждение в семи областях Казахстана, передает zakon.kz.

В Мангистауской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидается гололед.

В Атырауской области местами ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед.

На территории Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь).

Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95% в Костанайской области, местами ожидается туман.

В Туркестанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ожидается туман.


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