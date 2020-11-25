Потери авиакомпаний из-за пандемии составят $157 млрд

Авиаперевозчики потеряют 157 миллиардов долларов в этом и следующем году на фоне пандемии COVID-19. Мир с нетерпением ждет массовой вакцинации, однако на полетах этот шаг по борьбе с коронавирусом отразится не сразу.

Потери мировых авиакомпаний в 2020 и 2021 годах могут составить 157 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что услугами авиаперевозчиков в этом году воспользуются 1,8 миллиарда человек, что на 2,7 миллиарда меньше показателей прошлого года, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в текущем году авиакомпании столкнутся с дефицитом в размере 118,5 миллиардов долларов, а в следующем их потери будут меньше - 38,7 миллиардов.

Глава ассоциации Александр де Жюньяк считает, что, несмотря на прогресс с разработкой вакцин от коронавируса, "масштабное влияние на экономику и пассажиропоток это окажет не ранее середины 2021 года".

Он также уверен, что определенная категория населения не захочет вакцинироваться, а следовательно будет отказываться от авиапутешествий. Поэтому, считает Жюньяк, проверка пассажиров на COVID-19 важнее вакцинации.

Систематическое тестирование ценнее для открытия границ, чем вакцина, - заявил Жюньяк.

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