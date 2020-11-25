Подозреваемые задержаны.

В Павлодарской области пересекли незаконный оборот ГСМ на 550 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках ОПМ "Barrel", пресечена деятельность по незаконному обороту горюче-смазочных материалов в количестве более 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов на сумму более 550 млн. тенге за 2018-2020 годы.

Деяния подозреваемых квалифицированы по ст. 197 ч.4 п.2 УК РК санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, - сообщили в Пресс-службе КФМ МФ РК.

Подозреваемые задержаны и в их отношении Специализированным следственным судом Павлодара избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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