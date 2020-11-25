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Контрабанду лекарств на 34 млн тенге пытались провезти через Казахстан

Груз принадлежит гражданину Узбекистана.

Фото : polisia.kz25 ноября 2020, 09:57

Контрабанду лекарств на 34 млн тенге пресекли полицейские Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, на одной из трасс Сарыагашского района была остановлена грузовая автомашина.

При проверке в фургоне оперативники обнаружили 254 коробки с лекарствами без соответствующих документов. Со слов водителя, он договорился с жителем Шымкента за определенную плату довести груз из Сарыагашского района до города Туркестан. Среди изъятых лекарств оказались: бисокодил, бисептол, кетонал, глицин, вольтарен, попадол и другие. Также установлено, что указанный груз принадлежит гражданину Узбекистана и перевозился контрабандным путем из России в соседнюю республику. Срок годности данных медикаментов истек. Общая стоимость контрабандного груза составила около 34 миллионов тенге. В настоящее время данный факт зарегистрирован в Сарыагашском РОП, – сообщил на брифинге заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.


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