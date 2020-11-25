В Уральске откроется сеть небольших магазинов с низкими ценами

Сеть небольших маркетов будет построена за счет государства.

Сеть магазинов будет реализовывать социально-значимые товары стабилизационного фонда и товары местных сельхозпроизводителей, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил первый заместитель акима области Мухтар Манкеев на совещании в акимате ЗКО по вопросам снижения цен на социально-значимые продукты.

По словам заместителя акима, в будущем они планируют создать сеть мини-маркетов "Ел ырысы", на которых будут продаваться продукты питания по низким ценам.

Есть такая концепция магазин "У дома". В структуре этих магазинов социально значимые товары составляют 5-7% продаж. Основной доход они получают не от продажи этих товаров, а от алкоголя и табака. Мы хотим создать собственную сеть социальных магазинов в мини-маркетах "Ел ырысы", увеличить их количество до 30 и развивать в городе. Они будут продавать товары из стабилизационного фонда по более низкой цене и также мы дадим доступ всем нашим сельхозпроизводителям, - сказал Мухтар Наурызбаевич.

Также он сообщил, что в настоящее время сотрудники акимата не собираются вмешиваться в работу малого и среднего бизнеса, но их обязанность - обеспечить население дешевыми продуктами.

Стоит отметить, что сеть небольших маркетов будет построена за счет государства. Порядка 2,2 млн тенге будет потрачено на один бутик. Затем ответственность передается непосредственно на производителя.

Сегодня жителей Уральска и области настораживает то, что цена на подсолнечное масло выросла вдвое. На встрече обсуждался и этот вопрос, а также об установлении предельных цен на овощи, сахар и подсолнечное масло с декабря этого года по февраль следующего.

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