Государство обязано слышать глас и мнение народа — Токаев
Глава государства подчеркнул, что подотчетное Парламенту и народу Правительство будет работать именно в этом направлении.
Фото : Акорда25 ноября 2020, 12:19
Государство обязано слышать глас и мнение народа, сообщил на ХХ съезде партии "Nur Otan" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.
Четвертый приоритет – подотчетное слышащее государство и ответственные граждане. Поступательное и стабильное развитие страны невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности. В сложное для страны время партия станет еще ближе к народу. Наша задача – добиться единства действий и единодушия с гражданами в их справедливом законном желании обеспечить достойную жизнь себе и своим потомкам. Таким образом, вновь подчеркну, главным ориентиром в нашей работе являются чаяния и проблемы людей. Государство обязано слышать глас и мнение народа. Подотчетное парламенту и народу правительство будет работать именно в этом направлении, — сказал Токаев.
Для этого, по его словам, все однопартийцы должны хорошо знать все волнующие общество вопросы, находить их быстрое и эффективное решение.
Он добавил, что коэффициенты полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан.
Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы госуправления. Эта задача стратегического характера, — отметил Президент Казахстана.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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