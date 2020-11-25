Лица с инвалидностью рассказали об уровне соцуслуг в Казахстане

Всего в стране проживает 705,5 тыс. лиц с инвалидностью.

Лица с инвалидностью в Казахстане получают возможность жить полноценной жизнью, устроиться на работу или открыть собственный бизнес, получив государственную поддержку в виде социальных услуг и грантов по госпрограммам.

Жаслан Бужукаев из села Бесколь Северо-Казахстанской области – инвалид III группы. В конце лета он получил грант по Госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". На средства гранта – 555 600 тенге (200 МРП) он арендовал и оснастил офис, и теперь оказывает юридические услуги.

Самому открыть юридический кабинет мне было бы очень тяжело. Найти более 500 тысяч – это сложно, у друзей просто так не одолжишь такую сумму, а кредит могут просто не одобрить. Поэтому грант по программе "Еңбек" – это огромная поддержка от государства, важная и необходимая, – рассказал Жаслан Бужукаев.

из личного архива Бужукаева Жаслана

Сегодня он помогает односельчанам оформлять документы, в том числе – сделки с недвижимостью, получать ЭЦП и работать с платформой eGov, дает юридические консультации.

Для Елены Машкиной – инвалида II группы из Кокшетау обращение в областные органы социальной защиты означало возможность передвигаться самостоятельно. По направлению она поехала в медицинский центр в Талгаре Алматинской области, где ей бесплатно подобрали и поставили протез голени.

У меня сложная ампутация, нужен особый подход при подборе протеза. Раньше мне уже ставили протез, но он не только не позволял передвигаться, а наоборот усугублял ситуацию. Теперь мне подобрали и изготовили протез по современным технологиям, замечательные специалисты провели реабилитационный курс, и я могу ходить сама! Я в огромном восторге! – поделилась радостью Елена Машкина.

из личного архива Елены Машкиной

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения, всего в Казахстане проживает 705,5 тыс. лиц с инвалидностью.

Министерство реализует 4 направления в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане до 2025 года: "экономическая самостоятельность и качественная занятость", "модернизация системы социального обслуживания", "повышение эффективности социальной реабилитации и абилитации" и "комплексная доступность и безбарьерная среда". По первому направлению министерство планирует в ближайшие годы увеличить долю занятых лиц с инвалидностью минимум до 30% от числа достигших трудоспособного возраста, с дополнительным трудоустройством 30 тыс. человек.

В рамках второго направления с января 2020 года начал работать Портал социальных услуг. Его особенность – возможность самостоятельного выбора средств и услуг реабилитации с учетом их рейтинга, отзывов других пользователей, стоимости и качества. Третье направление нацелено на обеспечение полноценной интеграции лиц с инвалидностью, в рамках которого будет реализован комплексный подход к социальной реабилитации и абилитации лиц с особыми потребностями. По четвертому направлению реализуется Карта доступности.

МТСЗН РК

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