Как новое соглашение ЖССБ и "BI Group" снизит кредитную нагрузку участников Шаңырақ "5-10-20"

Условия программы Шаңырақ "5-10-20" очень просты.

У очередников акиматов появится возможность приобрести жилье на 7% дешевле, либо ровно год погашать заем без учета 5%-ной ставки вознаграждения по программе Шаңырақ "5-10-20".

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве АО "Жилстройсбербанк Казахстана" и "BI Group". Теперь участники программы Шаңырақ смогут приобретать квартиры в строящихся ЖК BI Group со скидкой 7% от стоимости жилья, либо рассчитывать на снижение кредитной нагрузки при погашении ежемесячного платежа по займу в течение года с момента оформления кредита.

Если человек берет заем на покупку квартиры стоимостью 12 миллионов тенге. + И у него платеж должен составлять 93 200 тенге. Но с учетом помощи + клиент, покупая квартиру, он первый год, первые 12 месяцев платит 43 200 тенге, - отмечает директор Центрального филиала ЖССБ Жансултан Матаев.

Программа Шаңырақ "5-10-20" позволяет получить кредит под залог договора долевого участия в ЖК от BI Group.

Мы понимаем боль клиента, когда он должен обслуживать займ, а также оплачивать свои семейные расходы по содержанию, по аренде квартиры и так далее. Поэтому мы предложили, что в период ожидания, мы расходы по кредиту возьмем на себя. Этот год ожидания проценты по займу будет оплачивать наша компания, - говорит коммерческий директор BI Group Асель Жунусова.

Условия программы Шаңырақ "5-10-20" очень просты. Участник вносит первоначальный взнос от 10%. Ставка по займу составляет 5% годовых. Максимальная сумма кредита - 18 млн тенге на срок до 20 лет.

Участниками программы Шаңырақ "5-10-20" могут быть граждане, состоящие на учете в акимате, как нуждающиеся в жилье. Требуется наличие семейного дохода от трудовой и/или предпринимательской деятельности. Доход на каждого члена семьи не должен превышать 101 270 тенге.

Заявления на участие от очередников акиматов принимаются только через сайт hcsbk.kz. На сайте bi.group вы можете найти подходящие варианты недвижимости. Подробности в отделах продаж BI Group или по номерам 300, 360.

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