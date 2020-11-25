Движение на мосту по шоссе Алаш частично перекроют в столице

Мост перекроют 26 ноября.

В Нур-Султане 26 ноября с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от ул. Валиханова, передает zakon.kz.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан.

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