Движение на мосту по шоссе Алаш частично перекроют в столице
Мост перекроют 26 ноября.
Фото : пресс-служба25 ноября 2020, 18:10
В Нур-Султане 26 ноября с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от ул. Валиханова, передает zakon.kz.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан.
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