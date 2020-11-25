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Назначен глава департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля

Им стал Азамат Маткенов.

Фото : Lada.kz25 ноября 2020, 18:20

В Мангистауской области Азамат Маткенов назначен руководитель департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает zakon.kz.

Ранее эту должность занимал Шанытбай Есенгалиев.

Азамат Маткенов родился 15.02.1983 года в городе Жезказган Карагандинской области.

В 2000-2005 г.г. окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности «Электроснабжение и электрофикация промышленных предприятий. Квалификация - инженер-электрик.

Трудовую деятельность начал в 2005 -2007 старшим электромехаником участка обслуживания ЭПУ и климотехники, инженером группы по ремонту и техническому обслуживанию Жезказганской ГДТ.

С 2007-2013 гг. работал в филиале АО «KEGOC» Алматинская МЭС, в департаменте эксплуатации ИД АО «KEGOC».

С 2014 по 2020 года работал главным специалистом в КАЭНК МЭ РК, руководителем управления, заместителем руководителя ТД по городу Нур-Султан.


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