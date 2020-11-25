В Предвыборной программе партии Nur Otan обозначены векторы развития страны - депутат

Программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" принята в очень непростое время.

Депутат Мажилиса Павел Казанцев высказался по итогам XX внеочередного съезда "Nur Otan", на котором была принята Предвыборная программа партии и утверждён партийный список, передает zakon.kz.

Принятие новой предвыборной Программы партии всегда очень ответственное и важное мероприятие для любого партийца. Это не только итог длительной и напряженной работы. Это, прежде всего, огромная ответственность членов партии за принятие документа, по которому страна будет жить и развиваться ближайшие 5 лет, - сказал депутат.

Он отметил, что программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" принята в очень непростое время.

За последние 2 года произошло много важных, если не сказать – эпохальных, событий, которые многое изменили в политической, социальной и экономической жизни страны. А пандемия, неожиданно ворвавшаяся в нашу повседневную жизнь, вносила и продолжает вносить очень жёсткие корректировки в привычный уклад жизнедеятельности государства. Поэтому важность принятой Программы увеличивается многократно, - сказал Казанцев.

По его словам, партия Елбасы не имеет права на ошибку и должна четко обозначить векторы развития страны.

На мой взгляд принятая предвыборная программа имеет три отличительные особенности. Во-первых, она чётко выдерживает заявленную Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым преемственность курса развития страны и приверженность выбранным ранее стратегическим ориентирам. Это важно для устойчивого и поступательного движения государства, - подчеркнул депутат.

Во-вторых, программа имеет чётко выраженную вертикальную детализацию по всем заявленным ориентирам. Политическим, экономическим, социальным и так далее. От странового уровня до районного и даже до конкретного посёлка или аула. Это серьёзно осложняло работу всего партийного аппарата. Однако грамотно выстроенная работа с участниками праймериз, изучение программ и предложений каждого кандидата позволило скомпоновать программный документ, который будет интересно не только читать, но и изучать, уверен, абсолютно каждому казахстанцу.

"И, наконец, в-третьих, Программа эффективно учла народные наказы, пожелания, требования, критику в рамках новой парадигмы "слышащего государства", объявленной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Да, это было не просто. Проработаны сотни тысяч обращений наших граждан в общественные приемные партии, документы по итогам встреч с населением депутатов-нуротановцев, дискуссии и конструктивные критические материалы в сетевых ресурсах, СМИ и так далее. Однако аналитикам удалось выкристаллизовать из этого массива самую суть и положить её в пункты Программы", - добавил он.

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