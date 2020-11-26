"Казактарга пойдет": Системы отопления вышли из строя в многоэтажках в Шымкенте

По словам чиновников, все имеющиеся недостатки подрядчик будет устранять по гарантии в течение пяти лет.

Отапливать свое жилье опасным способом вынуждены жители новых многоэтажек в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Заклеенные трещины на стенах и утепленные пленкой окна. Так жители "Shymkent City" спасаются от холодов. В квартирах есть центральное отопление и электрообогреватели. Но толку от них никакого. Дома жильцы ходят в теплой одежде. Чтобы согреться на газовые плиты ставят кирпичи.

Новоселье в этом микрорайоне жильцы отпраздновали в прошлом году. Правда, ипотечное жилье быстро стало проблемным. В конце этого лета, подвал двух домов затопило водой. В результате приборы системы отопления вышли из строя. А в квартирах потрескались стены.

Трещины на стенах внутри, оттуда холод идет. Снаружи дом не утепляли стекловатой, когда строили. Пусто там везде. Поэтому так холодно, – рассказывает горожанка Сауле Талипбекова.

По словам жильцов проблемных новостроек, они не один раз пытались обращаться за помощью к тепловикам, в КСК и акимат. Однако проблема, с их слов, так до сих пор и не решилась.

К кому обратиться надо нам? Для чего "Shymkent City" построили?! Я думаю, халтура, халтурных работ много. Как говорится: "Казактарга пойдет", – заявила жительница Эльмира Тлегенова.

В управлении архитектуры и градостроительства журналистам сообщили, что дом построен по проекту и соответствует всем стандартам. Кроме того, как уверяют в ведомстве, при строительстве многоэтажки подрядчик утеплял здание.

Дом утеплен стеновой панелью. А после жалоб жителей на холод, мы уже предпринимаем меры. Переговорили уже с подрядчиком. В пятницу туда приедут рабочие и все наладят. Они заново вскроют поверхность стен и утеплят полиуретаном, – заявил замруководителя управления Баглан Куздеубаев.

По словам чиновников, все имеющиеся недостатки подрядчик будет устранять по гарантии в течение пяти лет. Если вдруг появятся новые претензии, то организации грозит суд и меры ответственности. Наказание также, по данным телеканала, могут понести и сотрудники технадзора, которые обследовали проблемный объект.

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