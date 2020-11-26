Любителям спорта предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 12, PS5 и квартиры в новостройке

Все, кто поставит от 1 000 тенге на любое спортивное событие, автоматически примут участие в розыгрыше новой квартиры в любом городе страны.

В Новый год с новым жильем! С 23 ноября по 28 декабря международный онлайн-букмекер Parimatch проводит праздничную акцию "Врывайся в квартиру".

Все, кто поставит от 1 000 тенге на любое спортивное событие и введет свой номер счета на сайте акции, автоматически примут участие в розыгрыше новой квартиры в любом городе страны!

Кроме того, каждую пятницу Parimatch будет разыгрывать iPhone 12 Pro и Mini, Air Pods, Sony PlayStation 5 и до 200 000 тенге бонусов на игровой счет. Главный розыгрыш состоится 29 декабря. Победителей определят в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел.





Для участия в каждом из пяти еженедельных розыгрышей достаточно ставить от 1000 тенге раз в неделю.

Принять участие в акции

Инструкция #Врывайся в квартиpу

На что поставить?

Сейчас проходит множество футбольных чемпионатов: Лига чемпионов УЕФА, английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо Казахстана, бренд представлен в Украине, Беларуси, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. Официальные партнеры бренда — ФК "Лестер Сити", ФК "Эвертон" и ФК "Ювентус". Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ.

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов.

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