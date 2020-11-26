В Алматинской области реализовали проект "Birgemiz Bilim"

В проекте приняли участие более 3000 учащихся старших классов.

В Алматинской области в рамках гранта НАО Центр поддержки гражданских инициатив Общественное объединение "Социально волонтерский центр "Дос.kz" реализовал "Общереспубликанский проект "Birgemiz Bilim" по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащихся старших классов средних школ сельской местности".

Об этом рассказала директор ОО Социально волонтерский центр "Дос.kz" Котельникова Л.Л.

Всего в проекте приняли участие более 3000 учащихся старших классов сельских школ Алматинской области. С учетом того, что каждый ученик принимал участие в нескольких программах одновременно, по фамильно в составленном сводном списке охвачено 1036 учеников. В том числе:

По подготовке к ЕНТ – 284 человека за период май-ноябрь, 75 % учеников поступили на грант. В ВУЗы и СУЗы РК.

В онлайн лагере занимались "DosCamp.kz" - 405 детей. В различных олимпиадах приняли участие около 400 детей, лучшие получили 60 смартфонов и 30 рюкзаков, наушники.

Занятия по английскому языку за весь период проекта около 200 детей.

В тренингах приняли участие 554 ученика, в том числе и в новом проекте - Школа антикоррупционной и правовой грамотности для детей "ANTIKOR.INFO.KIDS".

100 волонтеров, студентов Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, учащиеся старших классов НИШ г.Талдыкорган и pro bono волонтеры привлечены в проект, из них 38 работали полностью с марта по ноябрь. 10 лучших волонтеров получили сертификаты по 50 000 тенге, в конкурсе на Лучший командный результат получили три команды по 120 000 тенге и "Лучший волонтерский образовательный проект" – три команды так же по 120 000 тенге.

Проект был реализован в партнерстве с Управлением образования Алматинской области, НИШ г.Талдыкорган, ЖГУ им И.Жансугурова, Департаментом агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области, "Областной учебно-методический центр по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи.

Образовательной волонтерство набирает обороты!

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