В ВКО медики продавали справки для незаконного пересечения границы во время карантина

Подозреваемые полностью признали свою вину.

В Восточном Казахстане медики незаконно выдавали заключения на ВКК (форма 035-1у) для того, чтобы люди могли незаконно пересечь границу во время карантина, передает zakon.kz.

Департамент КНБ по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность сотрудников частного медицинского учреждения "Ж" по незаконной выдаче заключений ВКК (форма 035-1у) используемых для незаконного пересечения границы Казахстана во время карантина.

Так, 18 сентября 2020 года во время оперативно-розыскных мероприятий, путем проведения контрольной закупки фиктивного заключения ВКК и приглашения зарубежной медицинской организации подтверждена противоправная деятельность сотрудников частного медучреждения "Р.Т.А" и "Р.В.А.".

В результате были обнаружены и изъяты порядка 200 копий ранее выданных заключений ВКК, не заполненные бланки заключений ВКК (ф035-1/у) с печатями и подписями врачей, печати и компьютерная техника.

В ходе допросов свидетелей, изъяты оригиналы фиктивных заключений ВКК, которые направлены на судебно-почерковедческую экспертизу.

Установлено, что заместитель директора и главный врач медучреждения, за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч тенге предоставляют услуги по изготовлению фиктивных заключений ВКК (№035-1/у) без осуществления соответствующего обследования и постановки фиктивного диагноза. При этом, в случае необходимости приглашения с медицинского учреждения РФ, стоимость услуги составляет 10 тысяч тенге, - говорится в сообщении КНБ.

По данному факту Департамент КНБ по Восточному Казахстану возбудил уголовное дело по статье "Подделка документов". Подозреваемые полностью признали свою вину.

19 ноября суд признал "Р.Т.А." и "Р.В.А." виновными в совершении преступления. В качестве наказания им назначен административный штраф в размере 1 000 МРП каждому.

Следует отметить, что в последнее время отмечаются факты незаконного въезда-выезда граждан РК и иностранцев через казахстанско-российскую границу с использованием различных ухищрений, в том числе с использованием поддельных медицинских справок в условиях карантина. Так, только с сентября т.г. было выявлено 3 попытки незаконного пересечения ГГ с использованием фиктивных медицинских справок жителями ВКО, - отметили в пресс-службе КНБ.

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