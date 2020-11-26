Гимнаст перепрыгнул забор и сбежал в Южную Корею

Беглец был задержан через несколько часов после того, как он пересек границу.

Житель КНДР бежал из страны в Южную Корею, перепрыгнув через забор. Позже стало известно, что он занимался гимнастикой, передает zakon.kz со ссылкой на The Korea Herald.

Мужчина, в возрасте около 20 лет, преодолел трехметровый забор. Он находится под следствием оборонных властей.

Гражданина КНДР дважды заставили перепрыгнуть через забор, чтобы подтвердить его заявление. По одной из версий, он мог взобраться на забор с помощью стального шеста и спрыгнуть на землю с колючей проволоки.

Пограничники не обнаружили каких-либо внешних изменений в конструкции забора. Однако, по их словам, колючая проволока сверху выглядела прижатой. Военные выясняют, почему сенсорные датчики забора не сработали.

Беглец был задержан в Южной Корее 4 ноября, через несколько часов после того, как он пересек границу.

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