Спикер Парламента КНР: Елбасы - авторитетный политик в международном сообществе

Ли Чжаньшу высоко оценил и уровень казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу подчеркнул высокий международный авторитет Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его историческую роль для нашей страны, сообщает zakon.kz.

Обращаясь к участникам Международной конференции «Роль Елбасы Н.А.Назарбаева в становлении и развитии казахстанского парламентаризма», организованной Мажилисом Парламента ко Дню Первого Президента, Ли Чжаньшу назвал вклад Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление нашего государства, совершенствование его политической системы и обеспечение стабильности выдающимся.

Первый Президент Назарбаев, являясь не только авторитетным политиком в международном сообществе, но и добрым другом китайского народа, в течение длительного времени трудится над китайско-казахстанским добрососедским и дружественным сотрудничеством, пользуется высоким авторитетом и в Китае, - отметил Спикер Парламента Китая.

Ли Чжаньшу высоко оценил и уровень казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия, которое, по его словам, приносит пользу народам двух стран.

Председатель Постоянного комитета также выразил готовность Всекитайского собрания народных представителей КНР углублять сотрудничество с Мажилисом Парламента РК для достижения целей всестороннего стратегического партнёрства между Китаем и Казахстаном.

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