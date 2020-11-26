В Кыргызстане предложили лишить русский язык официального статуса

Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем - член конституционного совещания.

Член конституционного совещания предложил лишить русский язык статуса официального в Кыргызстане. Об этом на пленарном заседании сообщил общественный деятель Садирдин Торалиев, сообщает zakon.kz.

По его словам, молодежь перестала разговаривать на кыргызском языке.

Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть, — сказал он.

По информации издания 24.kg, он добавил, что нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем не потерять его.

Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском, — резюмировал Садирдин Торалиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

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