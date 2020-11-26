Столичный ночной клуб "Алания" в 19-ый раз нарушил карантин
Рассматривается вопрос о приостановлении деятельности заведения.
Фото : azattyq-ruhy.kz26 ноября 2020, 17:22
Ночной клуб "Алания" в Нур-Султане продолжает принимать клиентов, сообщает zakon.kz.
По информации столичного департамента полиции, в ночь на 26 ноября было выявлено 19-ое нарушение.
В 01.10 часов мобильная группа в очередной раз выявила нарушения карантинного режима в ʺАланииʺ, расположенном по улице Манаса, 9А. На этот раз в заведении отдыхали более 50 посетителей. Посетители не соблюдали никаких норм: находились без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию, - отметили в пресс-службе.
Собранный материал в отношении владельца направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.
Вместе с тем, рассматривается вопрос о приостановлении деятельности данного заведения.
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