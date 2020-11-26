Выявлены нарушения прав осужденных иностранцев в закрытых учреждениях РК

Одна из проблем - отсутствие специальных камер для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Участники НПМ выявили нарушения прав иностранных граждан и лиц без гражданства в закрытых учреждениях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Участниками Национального превентивного механизма против пыток и жестокого обращения (НПМ) продолжают выявляться нарушения прав осужденных в Казахстане иностранных граждан. Одна из нередко выявляемых проблем в этом отношении – отсутствие специальных камер для иностранных граждан и лиц без гражданства, что по итогам проведенных посещений имело место в ряде пенитенциарных учреждений.

В некоторых учреждениях Казахстана осужденные не могут подавать жалобы, совершать регулярные звонки, что также усиливает психологическую напряженность и является избыточным правоограничением в отношении осужденных иностранцев.

А в одной из областей РК ВИЧ-инфицированный гражданин Азербайджана пожаловался на отсутствие лечения, в связи с тем, что ему не была назначена АРВ-терапия (метод терапии ВИЧ-инфекции, заключающийся в приеме противовирусных препаратов, замедляющих развитие болезни). В Казахстане АРВ-терапия законодательно не предусмотрена для иностранцев. Как отмечают участники НПМ, для лечения ВИЧ-инфицированных иностранцев в учреждениях пенитенциарной системы необходимо внести специальное дополнение в действующее законодательство.

Другая проблема, на которую обратили внимание участники НПМ, касается приемников-распределителей. В случае отсутствии удостоверяющих личность документов в момент водворения в данный тип учреждения, при освобождении им выдается документ о содержании в приемниках-распределителях. Сложность заключается в том, что данный документ не дает возможности приобрести каких-либо билетов для того, чтобы добраться до нужного пункта назначения.

При этом для восстановления документов, удостоверяющих личность, этим гражданам каким-то образом, без документов, необходимо добраться до места рождения, постоянного проживания или посольства в город Алматы или Нур-Султан. По пути следования они также могут быть задержаны и снова водворены в приемники-распределители.

Соответственно, участниками НПМ было рекомендовано создание механизма восстановления документов в подобных ситуациях после выхода из приемника-распределителя, а лучше - во время нахождения там.

А иностранным гражданам необходимо выдавать справку-разрешение о следовании к ближайшему консульству либо посольству.

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