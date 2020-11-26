В многоэтажных домах Тараза не прогреваются квартиры

Температура воздуха почти неделю опускается ниже 10-15 градусов.

В Таразе жители половины многоэтажек мерзнут в собственных квартирах, передает zakon.kz.

Согласно сюжету КТК, жители уверяют что, в квартирах холоднее, чем на улице. К слову, температура воздуха почти неделю опускается ниже 10-15 градусов.

Многодетная мать Улбала Жазыкбаева, чтобы согреть своих детей, постоянно жжет газ в квартире. Говорит: опасно, но деваться некуда. Стены от сырости покрываются плесенью, а дети стали чаще болеть. Все потому, что отопление в доме очень слабое.

Вот так я отапливаю свою кухню. Пока дети пьют чай, зажигаем, потом выключаем. Когда совсем холодно, хоть и опасно, приходится жечь постоянно, - рассказала Жазыкбаева.

Пятиэтажке, где живет женщина, всего три года. Система отопления тут практически новая. Но тепло здесь, говорят, видят только летом. Люди писали письма, а ответа не пришло. И такие истории выживания может рассказать едва ли не каждый второй житель областного центра.

Теплоэнергоцентром, его сети покрывают около 80% города, уже несколько лет правят бизнесмены. На все обвинения в свой адрес там ответили коротко: "Нет тепла – обращайся в КСК". Мол, центр подает тепло как положено, а дальше уже не его дело. Но тогда восстали городские КСК. Директора сразу десятка кооперативов сошлись во мнении: главный поставщик тепла где-то хитрит.

С нашей стороны все работы выполнены. Две бригады наши совместно ездили в массив «Арай", проверяли магистраль. Подача теплопровода была в норме, а обратка была зажата, - говорит глава кооператива собственников квартир Урзада Тажибаева.

Все неясности руководители кооперативов попытались прояснить совместно с чиновниками. Правда, последние устроили рейд по трубам только после многочисленных жалоб. И вот результат: в массиве «Арай", что на окраине, крайние в плохом отоплении нашлись сразу.

Задвижки в трубопроводе были зажаты. Поэтому циркуляция внутри домов становится неправильной, что приводит к снижению температуры. Мы жителям объяснили, некоторые отнеслись с пониманием и согласились устранить неполадки за свой счет, - заявил глава управления энергетики и ЖКХ Жамбылской области Кудайберген Курганбаев.

После проверки трубы в некоторых многоэтажках стали заметно теплее. Но для многих так и осталось загадкой, была ли это работа КСК, ЖКХ или все-таки Теплоэнергоцентр попросту повысил давление. Несколько сложнее ситуация в тех домах, где тепло идет от отдельных котельных. У них по-прежнему – почти как на улице.

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