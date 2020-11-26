Недетская проблема

Инфантосексуализм, падерозия, педосексуальность - так разнообразно медики называют психическое отклонение или поведенческое расстройство, которое в обществе больше известно как педофилия. Это - преступления против детей, однако проблема эта далеко не детская.

Только в прошлом году, по данным МВД, в Казахстане выявили более 1800 педофилов. Цифры пугают и наводят мысли. Какие дети находятся в группе риска?

Зарубежные исследователи отмечают, что в 60% случаев ребёнок знаком с растлителем, в 21% случаев — не знаком, а в 19% преступлений педофилом оказывается кто-то из родственников. То есть в большинстве эпизодов ребенка совращает кто-то из круга его общения: отчим, друг родителей, воспитатель.

Но такие преступления сложно раскрывать. Потому что взрослые не всегда готовы и хотят верить детям. Иногда считают, что этот эпизод сотрется из памяти ребенка.

Чаще всего родители замалчивают подобные преступления. Особенно, если ребенок малолетний. Они считают, что он слишком маленький, чтобы запомнить это, но в памяти этот эпизод остается с ним до конца жизни, — уверена кандидат психологических наук Татьяна Кравцова.

Преступления против несовершеннолетних - терпеть нельзя и миловать. Какое сейчас наказание для педофилов в Казахстане. Что меняется? Кто занимается профилактикой и насколько это эффективно? Разбирался корреспондент "Первого канала "Евразия" Даурен Хаиргельдин. Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 29 ноября в 20:00.

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