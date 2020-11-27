Сотрудник похоронного бюро уволен за селфи с гробом Марадоны
Этому человеку было поручено подготовить тело аргентинской звезды к похоронам.
Фото : Getty Images27 ноября 2020, 01:54
Работника похоронного бюро Sepelios Pinier уволили после того, как он сделал селфи рядом с телом Диего Марадоны в гробу, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mirror.
Сегодня в сети появилось фото мужчины, который сфотографировался рядом с телом Марадоны в гробу, подняв вверх большой палец.
Считается, что этому человеку было поручено подготовить тело аргентинской звезды к похоронам. Владелец похоронного бюро Sepelios Pinier подтвердил факт увольнения сотрудника.
Фотография, опубликованная в социальных сетях, вызвала очень гневный отклик со стороны сообщества.
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