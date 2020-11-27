Сотрудник похоронного бюро уволен за селфи с гробом Марадоны

Этому человеку было поручено подготовить тело аргентинской звезды к похоронам.

Работника похоронного бюро Sepelios Pinier уволили после того, как он сделал селфи рядом с телом Диего Марадоны в гробу, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Сегодня в сети появилось фото мужчины, который сфотографировался рядом с телом Марадоны в гробу, подняв вверх большой палец.

Считается, что этому человеку было поручено подготовить тело аргентинской звезды к похоронам. Владелец похоронного бюро Sepelios Pinier подтвердил факт увольнения сотрудника.

Фотография, опубликованная в социальных сетях, вызвала очень гневный отклик со стороны сообщества.

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