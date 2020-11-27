Скандал в "Битве экстрасенсов" - Сафронов за взятки помогал участникам?

Сообщается, что сейчас его отстранили от участия в проекте.

Бессменного ведущего популярной российской передачи "Битва экстрасенсов" Серегея Сафронова уволили, передает zakon.kz.

Как пишет Starhit.ru, экстрасенс Алина Вердиш на своем YouTube-канале выложила видео, в котором приводит ряд доказательств того, что постоянный ведущий "Битвы экстрасенсов" берет взятки с участников программы.

У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания, - рассказала парапсихолог.

Вердиш выложила записи переговоров, банковские переводы, слитые задания 21-й "Битвы экстрасенсов". По словам экстрасенса, только от нее Сафронов получил 1,5 млн рублей

Вердиш утверждает, что скептик Сафронов обещал экстрасенсам поддержку в проекте вплоть до финала. Помощь иллюзиониста стоила вполне прилично. Например, за испытание "Ширма" он брал 600 тысяч рублей, за "Багажник" - 900 тысяч. За каждый последующий этап ведущий брал 200 тысяч рублей.

Вердиш на видео рассказывает, как Сафронов помогал участникам, платившим ему. Определить, в каком ряду стоит машина с человеком в багажнике, можно было по тому, в какой руке Сафронов держит личную вещь спрятанного зрителя, цвет автомобиля выбрать по тому, на каком пальце он крутит кольцо. На примере с "Ширмой" Вердиш рассказала, что Сафронов просто рассказал ей подробно, что за занавесом прячется дирижер и оркестр, которым он руководит онлайн по видеосвязи.

Мог Сафронов, по утверждению парапсихолога, рассказать своим "подопечным" и некоторые подробности из личной жизни звезд и работников проекта, чтобы в дальнейшем участники проекта могли произвести впечатление.

Узнав об этом, руководство канала ТНТ уволило Сергея Сафронова.

Сергей Сафронов отстранен от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, - пояснили там.

Сам Сафронов намерен судиться с Вердиш.

У меня все хорошо, я продолжаю работать. А Алина Вердиш за свои слова будет отвечать в суде, - сказал он.

«Битва экстрасенсов» существует уже тринадцать лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов, — предоставили «СтарХиту» официальный комментарий. — Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели».

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