Как развивается внутренний туризм в Акмолинской области

Разработана интернет - платформа для обеспечения пропуска туристов на блокпостах курортных зон.

В этом году из - за ограничений, возникших в условиях пандемии, отдых за рубежом стал недоступным. Это обстоятельство стало возможностью для развития и реализации ряда проектов для продвижения внутреннего туризма в регионе, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, для организации полноценного отдыха местными властями была разработана интернет - платформа для обеспечения пропуска туристов на блокпостах курортных зон. Внедрение цифровой базы позволило в июле этого года отдохнуть 15 000 акмолинцам в Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зонах при строгом соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

Об этом и других вопросах развития внутреннего туризма сообщил на брифинге СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

С целью поддержки туристического бизнеса государством предоставлены отсрочки по налоговым платежам и действующим кредитам. Также в программу "Экономика простых вещей" включено льготное кредитование сферы туризма. Все эти меры позволили уже во втором полугодии увеличить заполняемость номерного фонда до 70-80%,- прокомментировал руководитель региона.

Кроме того, несмотря на пандемию, в этом году завершен ряд инвестпроектов как "IQanat High School of Burabay", реконструкция санатория "Щучинский" и др.

На стадии активной реализации строительство коттеджного городка мощностью 13 гостевых домов, научно-оздоровительного комплекса "Назарбаев университет" мощностью 8 пусковых комплексов, а также реконструкция и строительство нового корпуса санатория "Жеке-Батыр". В территориальных пределах поселка Бурабай завершено строительство 3 крупных объектов туристской инфраструктуры – многофункционального комплекса "Променад Бурабай" мощностью 36 апартаментов и 4 танхауса, "Колеса обозрения" и торгово-развлекательного центра.

Для создания современного рекреационно- и культурно- ориентируемого стиля поляны Абылай хана начато строительство экспозиционного центра. Этот проект будет отличаться уникальностью и состоять из 7 медийных пространств с элементами музейной и виртуальной реальности.

На площади 233 га между озерами Большое Чебачье и Текеколь строится новый курорт семейного типа "AQBURA Resort" мощностью 800 единиц собственного номерного фонда и досуговой инфраструктурой.

К слову, в области зарегистрировано более 500 предприятий сферы туризма, функционирует 73 туристских маршрута. Культурно-исторический сегмент представлен 900 памятниками.

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