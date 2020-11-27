На три года осудили главбуха отдела образования за хищение 5 млн тенге

Она ежемесячно начисляла образовавшуюся в отделе образования экономию денежных средств на свой собственный карточный счет.

К трем годам ограничения свободы осуждена главный бухгалтер отдела образования в СКО, сообщает zakon.kz.

Приговором Уалихановского районного суда Северо-Казахстанской области главный бухгалтер районного отдела образования Алтын Тютебаева признана виновной в совершении уголовного правонарушения, по факту мошенничества в крупном размере, и назначено наказание в виде 3-х лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью сроком на 3 года.

Из материалов дела известно, что имея преступный план по хищению бюджетных средств Алтын Тютебаева ежемесячно начисляла образовавшуюся в отделе образования экономию денежных средств на свой собственный карточный счет.

Убедившись, что разработанная схема безвозмездного изъятия бюджетных средств не была выявлена руководством Отделом образования, а также другими уполномоченными государственными органами, заместитель главного бухгалтера, а после с 3 октября 2017 года уже главный бухгалтер Тютебаева А.Ж., продолжила свою противоправную деятельность. В период с января 2017 года по декабрь 2019 года Тютебаева А.Ж. похитила 5 млн 657 тыс. 423 тенге из бюджета, - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.

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