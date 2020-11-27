В Атырау запущено производство по пошиву 30 миллионов медицинских масок в год

"Первая волна" пандемии вызвала высокую потребность в масках.

В Атырау одна из местных компаний запустила производство одноразовых медицинских масок, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

По словам предпринимателя Махмута Мералиева "первая волна" пандемии вызвала высокую потребность в масках. Поэтому его предприятие начало изготовление медицинских масок на продажу по доступной цене. Первый выпуск этого благого начинания, поддержанного государством, поступят в продажу накануне Дня Независимости.

В настоящее время в ТОО "Доктор Хаус" работают 20 человек. Одноразовые маски изготавливаются из нетканого материала. Срок использования - не более 2 часов. Мы планируем производить трехслойные медицинские маски для взрослых в количестве 30 миллионов штук в год, - сказал главный инженер завода Мухтар Махметов.

Как отметил Мухтар Махметов, в будущем маски, произведенные в Атырау, будут реализовываться во всех регионах страны. Компания, которая уделяет большое внимание качеству, также планирует производить маски и для детей.

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