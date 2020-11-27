Сильный снег ожидается в Казахстане 

Вероятность шторма 90-95%.

28 ноября в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидается низовая метель, днем ветер северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается низовая метель. Вероятность шторма 70-75 %.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, местами 15-20 м/с. Днем местами сильные осадки (дождь, снег). В Талдыкоргане днем ожидается гололед. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Акмолинской области местами ожидаются сильный снег, туман, метель. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидаются снег, временами сильный снег, метель. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Вероятность шторма 90-95%.

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