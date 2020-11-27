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Семенова, вызвавшая на бой Бузову: Тайсон разорвет Джонса

Она верит в своего кумира.

Фото : Instagram27 ноября 2020, 17:23

Российская спортсменка, выступающая в профессиональном боксе, Ангелина Семенова, которая вызвала на бой певицу Ольгу Бузову, считает, что Рой Джонс победит Майка Тайсона 28 ноября в Лос-Анджелесе, передает zakon.kz.

По словам Семеновой, Тайсон просто разорвет Джонса.

Я считаю, что победить должен Майк Тайсон, я однозначно буду болеть за него. Его характер не сравним ни с одним из величайших боксеров! У Тайсона репутация плохого брутального парня, и я думаю, что он просто разорвет Роя Джонса. Даже учитывая возраст спортсменов (Тайсону 54 года, Джонсу – 51), оба сейчас находятся в великолепной форме. Но все-таки я считаю, что больше преимущества у Майка Тайсона, хотя многие аналитики говорят, что Рой Джонс обыграет его на ногах и лучше двигается. Я так не считаю. Мое мнение – у Майка Тайсона удар гораздо сильнее, и если он попадет четко в цель, то бой закончится. Надеюсь, что эти грандиозные легенды покажут реально крутой бой, – поделилась Семенова.

Напомним, Тайсон и Джонс проведут восьмираундовый бой в 12-унцовых перчатках.

Ранее Ангелина Семенова, нокаутировавшая соперницу за 50 секунд, снова вызвала Ольгу Бузову на бой.


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