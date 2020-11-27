Помощник прокурора ЗКО может быть причастен к незаконному оформлению земель

ЦОН выявил поддельные документы при попытке оформить четыре земельных участка в Уральске, на имя матери сотрудника прокуратуры.

Помощник прокурора ЗКО подозревается в причастности к незаконному распределению земельных участков, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

ЦОН выявил поддельные документы при попытке оформить четыре земельных участка в Уральске, на имя матери сотрудника прокуратуры.

Фальсификации выявились благодаря сотрудникам областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан". Получив четыре заявки на оформлении права частной собственности четырех земельных участков в Уральске, на одно и то же имя, сотрудники ЦОНа инициировали проверку с архивом акимата города. В частности, подозрение вызвали пакеты документов поданных некой Софьей Тлеубаевой. Во всех четырех заявках среди прочих документов были постановления акимата города, которые одобряют передачу этих земельных участков в частную собственность. При этом в поданных документах земельные участки оцениваются по сомнительно низкой ставке — 44 тенге за квадратный метр. В то время как утвержденная правительством Республики Казахстан методология расчета ставки предполагает ставку значительно выше.

В ходе сверки документов с архивом акимата города Уральск, выяснилось, что все предоставленные копии постановления акимата города поддельные. В оригинальных документах акимат города как раз-таки отказывает заявительнице в получении земельных участков в частную собственность. О выявленных фактах областной филиал госкорпорации "Правительство для граждан" известил Департамент антикоррупционной службы ЗКО, прокурора ЗКО и Департамент комитета национальной безопасности ЗКО.

В настоящее время по данному обращению руководства ЦОНа, начато уголовное расследование. Следствие ведет управление специальных прокуроров прокуратуры области.

По информации источника газеты, что в рамках этого расследования были допрошены бывший сотрудник акимата города и помощник прокурора области Азамат Тлеубаев, который приходится сыном Софье Тлеубаевой.

Пресс-служба прокуратуры ЗКО официально подтвердила факт уголовного расследования.

Уголовное дело расследуется специальными прокурорами по ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество). К уголовной ответственности привлекаются гражданские лица – выгодоприобретатели, на чье имя выданы акты на землю. Причастность сотрудников прокуратуры к преступной деятельности указанных лиц проверяется. Начато служебное расследование. В случае подтверждения все виновные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, — сообщается в официальном ответе прокуратуры ЗКО на запрос газеты.

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