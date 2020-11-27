По словам министра, чем больше таких технологических площадок будет в Казахстане, тем более независимее страна будут от других стран в части лекарственного обеспечения.

В стране отсутствует производство по запуску не только вакцин от коронавируса, но и в целом вакцин от других болезней, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Если вы знаете, когда проходят 1-2 фазы испытаний, отбираются здоровые добровольцы, возрастная категория берется от 18 до 60 лет. В этих группах проводятся исследования. В дальнейшем, на третьей фазе испытаний, расширяют показания и уже в более широких группах проводят, — объяснил Цой.

По его словам, это важный факт в процессе испытания вакцин и это нужно понимать, однако не каждая страна готова делиться трансфертом технологий таких вакцин.

Дело в том, что не каждая страна еще готова делиться трансфером технологий, передачей знаний и самое важное запуском таких возможностей. У нас в стране мы планируем запускать заводы, которые должны быть многофункциональными. Чтобы была возможность выпускать не только вакцину от КВИ, но и другие вакцины. Вы знаете, в стране у нас пока отсутствует такое производство. Наша задача - сделать импортозамещение и производить собственные препараты. Чем больше таких технологических площадок у нас будет, тем более независимые мы будем от других стран в части лекарственного обеспечения, — отметил министр здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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