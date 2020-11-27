В Атырау открыли памятник-бюст Жумекену Нажимеденову

Церемония продолжилась международной научно-теоретической онлайн-конференцией.

Бюст был установлен перед средней общеобразовательной школой №2 имени Ж. Нажимеденова к 85-летию со дня рождения поэта, сообщает zakon.kz.

Выступивший на мероприятии руководитель областного управления культуры, архивов и документации Акылбек Рыскалиев рассказал о значении памятника.

В 1956 году советское правительство попыталось отделить Акмолинскую, Петропавловскую, Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области от состава Казахской Республики. В то же время Шамши Калдаяков и Жумекен Нажимеденов смогли выразить словами и музыкой дух казахстанской молодежи: "Мы не отдадим свою Родину!,- сказал он.

В церемонии открытия приняли участие известные личности в стране Гарифолла Есим, Айкен Жумекенов, Марату Азбанбаев и Сарсенбай Енсегенов, а также представители интеллигенции региона. Бюст был установлен при поддержке государственного и общественного деятеля Сарсенбая Енсегенова. Автор - казахский скульптор Серик Матениязов. В настоящее время в средней школе действует музей, посвященный Жумекену Нажимеденову. Здесь собраны сочинения, рукописи и семитомные произведения поэта. По словам педагога-организатора школы Веры Миденовой, музей был создан в прошлом году.

Церемония открытия бюста посвященная 85-летию поэта Жумекена Нажимеденова продолжилась международной научно-теоретической онлайн-конференцией. От имени акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова было зачитано поздравительное письмо, передает служба коммуникаций Атырауской области.

В онлайн конференции приняли участие автор книги "Жұлдызды Жұмекен" Гарифолла Есим, лауреат Государственной премии Акуштап Бактыгереева, заслуженный деятель Казахстана и Кыргызстана Илья Жаканов, писатель Мереке Кулькенов, поэт Есенгали Раушанов, доктор филологических наук, профессор Кадыр Жусип и известные профессоры из Китая, Турции и Азербайджана.

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