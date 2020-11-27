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В СКО служба скорой помощи оснащена машинами на 100%

Всего по области 59 машин скорой помощи, из них 80 % составляют современные реанимобили.

Фото : zakon.kz27 ноября 2020, 21:23

Об этом написал на своей странице в соцсетях аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

Сегодня наши сельские районы получили 20 новых реанимобилей. Стоит отметить, что мы впервые оснащаем районы реанимобилями. Это повысит качество медобслуживания и оперативность карет скорой помощи по всей области. Cельчанам будут оказывать своевременную экстренную и сложную медпомощь по пути в больницу. Кроме того, машины оснащены специальной капсулой для перевозки новорожденных и недоношенных детей, - написал аким области.

Два месяца назад Петропавловск оснастили 18 реанимобилями. Всего по области 59 машин скорой помощи, из них 80 % составляют современные реанимобили.

В начале года область была обеспечена машинами скорой помощи на 76%. Сегодня мы довели этот показатель до 100 %. Теперь служба скорой помощи полностью оснащена машинами. Это особенно важно в период пандемии, - заключил Кумар Аксакалов.


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